Американский миллиардер построит в Грузии небоскреб

Строить 47-этажный жилой комплекс будет компания Трампа. Стоимость проекта - четверть миллиарда долларов.



Договоренность о строительстве в Батуми небоскрёба "Trump Tower" была достигнута ещё в ходе прошлогоднего визита в США президента Саакашвили.



Накануне Трамп прибыл на собственном самолете в Тбилиси. Он назвал Грузию "одним из самых чудесных мест в мире" и заявил, что страна открывает огромные инвестиционные возможности.



Министр экономики и устойчивого развития Грузии Вера Кобалия отметила, что приход капитала Трампа в Грузию дает "зеленый свет" для инвестиций со всего мира.



Грузинская экономика серьезно пострадала в результате военного конфликта с Россией в 2008 году, однако в последние два года объем западных инвестиций растет, замечает Радио Свобода.



