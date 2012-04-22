Лукашенко грозит Западу "взятием заложников"

Это может случиться, если Запад не прекратит "давление" на Белоруссию, передает Радио Свобода.



"Еще одно давление, и те бандиты, которые вышли на свободу, могут вернуться снова в колонию", - сказал Лукашенко журналистам. Он добавил, что если выпущенные на свободу оппозиционеры "будут бряцать языками", их снова подвергнут заключению.



Неделю назад указом Лукашенко были освобождены бывший кандидат в президенты Белоруссии на выборах 2010 года Андрей Санников и координатор гражданской кампании "Европейская Беларусь" Дмитрий Бондаренко. Евросоюз для возобновления диалога с Белоруссией потребовал освободить всех политзаключенных, в том числе еще одного экс-кандидата в президенты Николая Статкевича.