Индия объявит чай национальным напитком

Об этом в субботу, 21 апреля, во время визита в штат Ассам, который славится своим чаем, объявил представитель индийской Комиссии по планированию.

Чай получит статус национального напитка Индии 17 апреля 2013 года - в 212-ю годовщину дня рождения одного из первых культиваторов чая в штате Ассам Манирама Девана.

Он был первым, кто стал выращивать ассамский чай в коммерческих целях. Индиец возглавил Ассамскую чайную компанию в 1839 году. А.Деван также известен как один из организаторов и участников антибританского восстания 1857 года в Ассаме. За антиправительственную деятельность он был повешен британскими колонистами.

В индийской Комиссии по планированию также отметили, что решили присвоить чаю звание национального напитка в знак уважения к женщинам, которые составляют почти половину работников чайной индустрии.

Издание The Asian Age отмечает, что среди других претендентов на звание национального напитка могли рассматриваться популярные в Индии кокосовая вода, лимонная вода и ласси (напиток на основе йогурта).