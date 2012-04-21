Лукашенко: те, кто не просил о помиловании, будут сидеть

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает возможным помиловать политзаключенных только в том случае, если они напишут прошение о помиловании.

Как передает РИА «Новости», об этом он заявил сегодня. (Евросоюз для возобновления диалога с Беларусью требует освободить всех политзаключенных, которых осталось 9 человек. На прошлой неделе А.Лукашенко помиловал двух: экс-кандидата в Президенты Беларуси Андрея Санникова и его доверенного лица на президентских выборах 2010 года Дмитрия Бондаренко).

"И те, кто остался и не написал это обращение на имя Президента, будут сидеть", - сказал А.Лукашенко.

"Вы прекрасно понимаете, что дело уже не в давлении (ЕС на Беларусь), что они вышли на свободу. Если по-человечески говорить об обоих вышедших: не написали бы прошение о помиловании - сидели бы до сих пор", - сказал А.Лукашенко.

Он подчеркнул, что никакого давления не потерпит. "Еще одно давление, и те бандиты, которые вышли на свободу, должны сказать спасибо, что мы так с ними обошлись, они могут вернуться снова в колонию. Они просто, наверное, жаждут этого", - заявил А.Лукашенко.

По его словам, со стороны вышедших на свободу оппозиционеров честнее было бы сказать, что им уже надоело на свободе и их необходимо вернуть назад. "Честнее было бы по-мужски прийти и сказать, что уже надоело там, на свободе, мы политузники, верните нас назад. Два часа - и они в колонии", - сказал А.Лукашенко.

Он подчеркнул, что Беларусь не потерпит никакого давления. А.Лукашенко напомнил, что уже говорил об условиях, при которых так называемые политзаключенные могут выйти на свободу. Президент Беларуси также отметил, что освобождение А.Санникова и Д.Бондаренко - это его личное решение, поскольку у одного (А.Санникова) маленький ребенок, а у второго заболела спина.

"Не было бы болезни и детей, я бы, может быть, не реагировал так на их просьбы. Подумал, ладно, пусть они будут в своих семьях", - сказал А.Лукашенко. При этом он предупредил, что, если они будут говорить лишнее, вернутся обратно в колонию. "Будут бряцать языками - вернутся туда. Вот и все давление", - сказал А.Лукашенко.

"Некрасиво Президенту этим заниматься. Надо заканчивать эти дела", - отметил А.Лукашенко.

При этом он считает, что Евросоюз сейчас пытается "перевернуть ситуацию" с тем, чтобы вернуть послов стран ЕС в Беларусь.