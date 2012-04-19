Украина и НАТО подписали соглашение

Соглашение подписано между Агентством НАТО по техническому обслуживанию и снабжению (NAMSA), Министерством обороны Украины и украинскими предприятиями - исполнителями работ по утилизации боеприпасов и легкого вооружения и стрелкового оружия.

Как сообщает Центр исследования армии, конверсии и разоружения, с украинской стороны соглашение подписал заместитель министра обороны Украины Дмитрий Пляцук.

Подписание документа позволяет начать реализацию второго этапа соответствующего проекта Трастового фонда НАТО/ПРМ, в рамках которого планируется утилизировать 76 тыс тонн боеприпасов (в том числе 3 млн единиц противопехотных мин) и 366 тыс единиц легкого вооружения и стрелкового оружия, непригодных для дальнейшего использования и опасных для хранения.

Ориентировочная стоимость работ составит 25 млн евро. Срок выполнения - 3-4 года. Исполнителями работ с украинской стороны стали: ГП «Укроборонсервис», ГП «Укроборонлизинг», Научно исследовательский институт химических продуктов (Шостка), Донецкий казенный завод химических продуктов, Павлоградский химзавод.

В четверг, 19 апреля, работы в рамках проекта Трастового фонда НАТО/ПРМ начнутся на авиационном складе ракетного вооружения и боеприпасов Воздушных сил ВС Украины в поселке Грузевиця Хмельницкой области, где расположены мощности по утилизации боеприпасов.

20 апреля церемония начала работ по утилизации состоится в городе Каменец-Подольский на мощностях по утилизации легкого вооружения и стрелкового оружия (Хранилище боеприпасов и взрывчатых веществ учебно-материальной базы факультета военной подготовки национального университета имени Ивана Огиенко).