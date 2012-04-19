Топ-100 самых влиятельных людей мира

Российский блогер и общественный деятель Алексей Навальный попал в список 100 самых влиятельных людей года по версии журнала Time, сообщает Лента.ру, заметив, что Навальный оказался единственным представителем России, включенным в список. Редакция и эксперты журнала отметили заслуги Навального в борьбе с коррупцией и объединении людей через социальные сети.

"Это те люди,которые вдохновляют нас,развлекают, заставляют нас двигаться именятьнаш мир.Встречайтеноваторов,первопроходцев,магнатов,лидеров илюбимцев", - предваряет список Time.

В мировой политике Time отметил президента США Барака Обаму, канцлера ФРГ Ангелу Меркель, премьер-министра Катара шейха Хамада бин Джасима аль-Тани, президента Нигерии Гудлака Джонатана, главу МВФ Кристин Лагард, бывшего губернатора штата Массачусетс Митта Ромни и многих других.

Что касается ученых, то в список включены такие представители науки, как американка Элинор Остром, лауреат Нобелевской премии в области экономики, статистик Ганс Рослинг и вирусолог Рон Фушье.

Среди прочих в списке также присутствуют бизнесмен Уоррен Баффет, кинопродюсер Харви Вайнштейн, глава корпорации AppleТим Кук, хакерская группировка Anonymous и Рене Редзепи - шеф-повар копенгагенского ресторана Noma, два года подряд признающегося лучшим в мире.

Спортсменов в списке представляют квотербек команды НФЛ "Нью-Йорк Джетс" Тим Тибоу, игрок "Барселоны" Лионель Месси и теннисист Новак Джокович. Также в список включены многие представители шоу-бизнеса, в том числе британская певица Адель и актриса Тильда Суинтон.