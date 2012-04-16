СМИ: Послы ЕС могут вернуться в Беларусь в ближайшие дни

Послы стран ЕС могут вернуться в Беларусь в ближайшие дни. Об этом сообщает сегодня брюссельский сайт ЕUobserver.

Как отметила пресс-секретарь Верховного представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности Кэтрин Эштон Майя Кочиянчич, страны Евросоюза в настоящее время продолжают консультации по поводу возможного возвращения в Минск своих послов.

При этом она подчеркнула, что пока не может сообщить точные даты возвращения европейских дипломатов в Беларусь.

Как сообщал УНИАН, в конце февраля с.г. в ответ на расширение санкций Евросоюза Минск отозвал своего постоянного представителя при ЕС и посла в Польше. Кроме того, главе Представительства ЕС в Беларуси и послу Польши было предложено "выехать в свои столицы". Другие страны ЕС в знак солидарности решили также отозвать своих послов из Минска.

14 апреля из исправительной колонии был освобожден бывший кандидат в президенты Беларуси Андрей Санников, который был приговорен к пяти годам лишения свободы за организацию «массовых беспорядков» после президентских выборов в декабре 2010 года.

15 апреля был освобожден координатор оппозиционного движения "Европейская Беларусь" Дмитрий Бондаренко.

В тот же день Комиссар Европейского Союза по вопросам расширения и Европейской политики соседства Штефан Фюле назвал освобождение белорусских оппозиционеров А.Санникова и Д.Бондаренко первым шагом к нормализации отношений между ЕС и Беларусью.

ЕС требует от Минска освободить 11 политзаключенных. С просьбой о помиловании на имя Президента обратились только А.Санников и Д.Бондаренко.

Освобождение политзаключенных является условием Евросоюза для нормализации диалога с Беларусью.