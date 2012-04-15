В России прошли акции за легализацию короткоствольного оружия

Во многих городах России сегодня прошли акции в поддержку легализации ношения короткоствольного нарезного оружия гражданским населением.



Инициаторы митингов и пикетов - активисты движения «Право на оружие» - требуют предоставить такое право всем желающим. По их мнению, государство самостоятельно не может эффективно защищать жизнь своих граждан,



Акции «За возврат прав на короткоствольное оружие» организованы в Москве, Петербурге, Новосибирске, Саратове, Уфе, Волгограде, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге и других городах.



В движении «Право на оружие» подчеркивают, что выступают именно за восстановление права на ношение гражданами короткоствольного оружия, как это было в России до 1917 года. Инициаторы митингов и пикетов - активисты движения «Право на оружие» - требуют предоставить такое право всем желающим. По их мнению, государство самостоятельно не может эффективно защищать жизнь своих граждан, сообщает Радио Свобода. Акции «За возврат прав на короткоствольное оружие» организованы в Москве, Петербурге, Новосибирске, Саратове, Уфе, Волгограде, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге и других городах.В движении «Право на оружие» подчеркивают, что выступают именно за восстановление права на ношение гражданами короткоствольного оружия, как это было в России до 1917 года.

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