Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня

Все свечи и светильники в храме были заблаговременно потушены. Огонь появился по молитвам о ниспослании чуда патриарха Иерусалимского Феофила III и тысяч паломников, заполнивших в Великую субботу накануне Пасхи храм Гроба Господня, площадь перед ним и прилегающие улицы, сообщает РИА «Новости».