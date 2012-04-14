Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня

14:41, 14 апреля 2012
Мир
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Благодатный огонь, символизирующий нерукотворный свет Воскресения Христова, о котором говорил еще апостол Петр, сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме.

Благодатный огонь ведет себя как живой - то тянеться к Гробу Господнему, то к людям, приэтом ветра в Храме нет. Ни одного случая возгарания одежды или волос не было

Все свечи и светильники в храме были заблаговременно потушены. Огонь появился по молитвам о ниспослании чуда патриарха Иерусалимского Феофила III и тысяч паломников, заполнивших в Великую субботу накануне Пасхи храм Гроба Господня, площадь перед ним и прилегающие улицы, сообщает РИА «Новости».

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