Десятки тысяч христиан ждут Благодатного огня
10:59, 14 апреля 2012Мир
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Десятки тысяч христиан со всего мира собрались в Великую субботу на улице Старого Иерусалима.
Появление Благодатного огня считают чудом. Фото Rambler.ru
Как сообщает РИА «Новости», все они желают стать участниками и свидетелями церемонии схождения Благодатного огня, который ежегодно появляется по молитвам православных накануне Пасхи в храме Гроба Господня.
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