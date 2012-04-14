Десятки тысяч христиан ждут Благодатного огня

Десятки тысяч христиан со всего мира собрались в Великую субботу на улице Старого Иерусалима.

Как сообщает РИА «Новости», все они желают стать участниками и свидетелями церемонии схождения Благодатного огня, который ежегодно появляется по молитвам православных накануне Пасхи в храме Гроба Господня.

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