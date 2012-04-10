Христианские демократы пожалуются на Лукашенко в ООН

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом на пресс-конференции сообщил сопредседатель оргкомитета по созданию БХД, бывший кандидат в Президенты Беларуси Виталий Рымашевский.

Недавно Верховный суд Беларуси отказался принять к рассмотрению жалобу оргкомитета БХД на действия Минюста, который отказался регистрировать партию. «Мы подадим жалобу в порядке надзора председателю Верховного суда. Но мы и так знаем, что жаловаться на Верховный суд его председателю – дело бесполезное. Поэтому мы будем готовить жалобу в КПЧ ООН о нарушении прав граждан на свободу ассоциаций», - подчеркнул В.Рымашевский.

Он считает, что сейчас Беларуси, как никогда, нужны хорошие отношения с Евросоюзом. «Нам нужно выплачивать многомиллионные кредиты. И вердикт КПЧ ООН будет только очередным рычагом воздействия на белорусские власти. Никто не захочет снова выдавать кредиты ненадежному партнеру», - сказал В.Рымашевский.

Он подчеркнул, что оргкомитет подаст коллективную жалобу в Комитет по правам человека ООН. «Мы знаем, что рассмотрение дел в КПЧ ООН может длиться месяцами, и даже годами. Но в отношении Беларуси – другая тема. Во-первых, там жалобы белорусских граждан рассматривают быстрее. Во-вторых, коллективная жалоба рассматривается еще быстрее. И как только мы получим ответ от председателя Верховного суда об отказе в нашей жалобе, то сразу же подадим иск в КПЧ ООН», - заявил В.Рымашевский.

Справка УНИАН. Первая попытка регистрации БХД была предпринята в 2009 году, еще две – в 2010 году, четвертая – в 2011-м. Попытки обжаловать отказы в регистрации в суде были безрезультатными.