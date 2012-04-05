Лукашенко обещает пройтись по каждому послу ЕС персонально

Об этом заявил сегодня Президент республики Александр Лукашенко, передает РИА «Новости».

"Мы с министром иностранных дел договорились, что мы каждую страну и каждого посла будем персонально рассматривать в плане возвращения в Беларусь", - сказал А.Лукашенко.

"Мы будем по-деловому выстраивать политику в плане возвращения европейских послов в Беларусь", - добавил Президент Беларуси.

Он считает, что причиной кризисных явлений в отношениях Беларуси и ЕС является давление и шантаж со стороны Запада.

"Надо откровенно признать, что кризисные явления в отношениях с западными государствами, даже меньше с США, а именно с Евросоюзом, эти кризисные тенденции продолжают на сегодняшний день оставаться. И причина здесь не в Беларуси. Причина в том давлении и шантаже, который мы наблюдаем со стороны западноевропейских государств", - заявил он.

"Конечно, мы не можем не реагировать на ту политику, которую западные государства у себя формулируют и направляют против нас", - добавил А.Лукашенко.

Он также заявил, что не будет прибегать к помощи России в выстраивании своих отношений со странами ЕС. "Говорить о том, что мы будем воевать против Запада, потому что мы под крылом у России, это абсолютная глупость, примитивизм. Нам эта война не нужна еще и потому, что не хотелось бы, чтобы мы перегружали Россию собственными проблемами", - сказал Президент Беларуси.

"Россия нас будет защищать в ущерб себе. У России сегодня своих проблем предостаточно. Поэтому нам не надо перегружать наших близких партнеров проблемами в отношениях с Западной Европой", - добавил А.Лукашенко.

Как сообщалось, в конце февраля в ответ на расширение санкций Евросоюза Минск отозвал своего постоянного представителя при ЕС и посла в Польше. Кроме того, главе Представительства ЕС в Беларуси и послу Польши было предложено "выехать в свои столицы". Другие страны ЕС в знак солидарности решили также отозвать своих послов из Минска.