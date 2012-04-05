Медведев опасается, что в губернаторы пойдут «деревенские дурачки»

Как передает собственный корреспонденту УНИАН в РФ, об этом Д.Медведев сказал в ходе обсуждения предложений по совершенствованию порядка наделения полномочиями глав субъектов РФ.

«Я напомню, в законе в общей форме предусмотрена возможность самовыдвижения. Есть опасность того, что будут приезжать люди абсолютно неподготовленные, просто проходимцы, о которых вы говорите, или «городские сумасшедшие» и «деревенские дурачки», такие люди тоже есть», - сказал Д.Медведев.

Он также отметил, что сейчас в РФ семь зарегистрированных партий, но после изменения законодательства их будет гораздо больше. Поэтому можно не сомневаться, что не все эти партии, но добрая половина хлынет в регионы, для того чтобы избираться в губернаторы, добавил он.

При этом президент РФ подчеркнул, что, в конечном счёте, самим избирателям судить, кто достоин, кто недостоин быть губернатором.

«Мы не должны устанавливать никаких избыточных барьеров. В этом смысле мне не очень нравится термин «фильтр», откровенно говоря, потому что мы ничего не должны фильтровать. Пусть люди сами выбирают губернатора. Я вам даже больше скажу. Люди должны понимать цену своей ошибки», - сказал он.

«Мы помним 90-е годы, разных губернаторов избирали: очень сильных и абсолютно слабых; конкретных людей, толковых и крайних популистов. Люди должны ценить свой голос. Они должны понимать, за кого они голосуют, и понимать, что если они ошиблись, то такой человек ими будет управлять достаточно долгое время, если Президент в рамках нового закона не примет решение о прекращении его полномочий или если сами граждане его не отзовут, что, как мы понимаем, достаточно сложно», - добавил он.

По его словам, «россиянам нужно помочь, с одной стороны, определиться с выборам, а с другой стороны, человек, который избирается должен своими ногами пройти практически все поселения и заручиться их поддержкой».

Как сообщал УНИАН, 16 января Д.Медведев внес в Госдуму России законопроект, предусматривающий прямые выборы губернаторов.

«Проектом федерального закона предусматривается, что высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации (руководитель высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) избирается гражданами Российской Федерации на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании», - говорится в пояснительной записке.

Согласно запланированным нововведениям, кандидаты на должность руководителя региона выдвигаются политическими партиями, а также в порядке самовыдвижения. При этом выдвижение политическими партиями своих кандидатов может осуществляться после консультаций с Президентом Российской Федерации, порядок проведения которых определяется Президентом РФ.

28 февраля законопроект был принят в первом чтении.