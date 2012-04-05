В Лондоне достроили самое высокое здание Европы (фото)

Как сообщает информационный журнал European Magazine, 95-этажный небоскреб высотой 310 метров, спроектированный итальянцем Ренцо Пиано, состоит из более 800 стальных деталей и весит 500 тонн. В здании около 11 000 оконных стекол.

Строительство Shard London Bridge завершилось как раз к летним Олимпийским играм и юбилею правления королевы Елизаветы II. Предполагается, что стеклянный небоскреб станет одним из символов города. Внутри, среди прочего, будет оборудован отель из 195 комнат и несколько ресторанов.

В то же время, отмечает издание, Shard London Bridge недолго пробудет самым высоким зданием Европы - в Париже уже возводят 320-метровую Hermitage Plaza. Строительство этого небоскреба планируется завершить в 2016 году.

Как известно, XXX Олимпиада состоится в Лондоне с 27 июля по 12 августа 2012 года.