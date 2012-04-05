МВФ одобрил выполнение антикризисной программы в Португалии

Международный валютный фонд (МВФ) предоставит Португалии очередной кредитный транш в размере 5,17 млрд евро.

Решение принято по итогам ревизии выполнения реализуемой Лиссабоном антикризисной программы, передает Би-би-си. В рамках программы МВФ выделяет Португалии более 18 млрд евро. Вся программа оценивается в 27,63 млрд евро. Ранее МВФ и ЕС согласились выделить Португалии пакет финансовой помощи объемом 78 млрд евро.

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