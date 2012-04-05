МВФ одобрил выполнение антикризисной программы в Португалии
03:19, 05 апреля 2012Мир
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Международный валютный фонд (МВФ) предоставит Португалии очередной кредитный транш в размере 5,17 млрд евро.
Рисунок с сайта EcoTretas
Решение принято по итогам ревизии выполнения реализуемой Лиссабоном антикризисной программы, передает Би-би-си.
В рамках программы МВФ выделяет Португалии более 18 млрд евро. Вся программа оценивается в 27,63 млрд евро.
Ранее МВФ и ЕС согласились выделить Португалии пакет финансовой помощи объемом 78 млрд евро.
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