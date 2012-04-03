Приднестровье пока оставит российских миротворцев у себя

11:38, 03 апреля 2012
Мир
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По словам президента Приднестровской Молдавской республике Евгения Шевчука сейчас вносятся предложения об изменении формата миссии, но он предлагает их пока не обсуждать.

Президент Приднестровья Евгений Шевчук

Приднестровье выступает за сохранение российской миротворческой миссии в регионе.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сегодня на пресс-конференции в Москве заявил лидер самопровозглашенной Приднестровской Молдавской республике Евгений Шевчук.

«Будем говорить так – конфликтность на сегодняшний день присутствует и просматривается в области экономики, информационной политики, в области дипломатических взаимоотношений. Сегодня миротворцы, находящиеся на берегах Днестра, продолжают поддерживать мир. Это реально», - сказал Е.Шевчук.

Он напомнил, что договоренности об этой миссии были достигнуты 20 лет назад, но до сих пор в отношениях с Молдовой не удалось прийти к взаимоприемлемому политическому урегулированию.

Е.Шевчук отметил, что политические предпочтения сторон конфликта разнонаправлены, и необходимость в сохранении миротворческой операции нисколько не снизилась.

«Мы выступаем за то, чтобы пока не будет выработан всеобъемлющий документ, затрагивающий все аспекты взаимодействия с нашими соседями, миротворческая операция должна на берегах Днестра реализовываться», - сказал он.

По его словам, сейчас вносятся предложения об изменении формата миссии, но Приднестровье предлагает их пока не обсуждать, а сконцентрироваться на экономических вопросах.

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