Приднестровье пока оставит российских миротворцев у себя

Приднестровье выступает за сохранение российской миротворческой миссии в регионе.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сегодня на пресс-конференции в Москве заявил лидер самопровозглашенной Приднестровской Молдавской республике Евгений Шевчук.

«Будем говорить так – конфликтность на сегодняшний день присутствует и просматривается в области экономики, информационной политики, в области дипломатических взаимоотношений. Сегодня миротворцы, находящиеся на берегах Днестра, продолжают поддерживать мир. Это реально», - сказал Е.Шевчук.

Он напомнил, что договоренности об этой миссии были достигнуты 20 лет назад, но до сих пор в отношениях с Молдовой не удалось прийти к взаимоприемлемому политическому урегулированию.

Е.Шевчук отметил, что политические предпочтения сторон конфликта разнонаправлены, и необходимость в сохранении миротворческой операции нисколько не снизилась.

«Мы выступаем за то, чтобы пока не будет выработан всеобъемлющий документ, затрагивающий все аспекты взаимодействия с нашими соседями, миротворческая операция должна на берегах Днестра реализовываться», - сказал он.

По его словам, сейчас вносятся предложения об изменении формата миссии, но Приднестровье предлагает их пока не обсуждать, а сконцентрироваться на экономических вопросах.