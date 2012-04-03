Двигатели упавшегося под Тюменью самолета работали до удара об землю

Об этом говорится в сообщении межгосударственного авиационного комитета сообщает РИА «Новости».

"После взлета самолет набрал высоту примерно 210 метров, после чего возник сначала правый крен более 35 градусов, а затем левый крен, достигшей более 50 градусов в момент столкновения с землей", - говорится в сообщении комитета. Анализ записей "черных ящиков"продолжается.

Самолет ATR-72-200 авиакомпании "ЮТэйр", выполнявший рейс Тюмень-Сургут, упал в понедельник утром при взлете из аэропорта Тюмени вблизи поселка Горьковка в 05.50 мск. По предварительным данным, на борту находились 43 человека - 39 пассажиров и четверо членов экипажа. Погиб 31 человек, выжить удалось 12. По данным МЧС, четверо из них находятся в крайне тяжелом состоянии.

"ЮТэйр-Украина", дочерняя структура российской авиакомпании "ЮТэйр", также планирует использовать самолеты ATR-72 материнской компании на внутриукраинских авиарейсах. "ЮТэйр-Украина", в частности, ожидает поступления в апреле-июне текущего года 5-ти самолетов ATR-72, на которых намерена выполнять регулярные рейсы из аэропорта Киев (Жуляны) в Харьков, Донецк и Одессу.