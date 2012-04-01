Пацифисты штурмовали штаб-квартиру НАТО

Полиция задержала несколько десятков пацифистов, пытавшихся в воскресенье штурмовать штаб-квартиру НАТО в Брюсселе, сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Всего в ненасильственной акции "NATO game over", инициированной бельгийскими пацифистскими организациями Vredesactie и Action pour la Paix, участвовали около пятисот активистов из 11 стран Европы.

Участники штурма из Бельгии, Германии, Нидерландов, Франции, Великобритании, Финляндии, Швеции, Турции, Италии, Португалии и Испании попытались перелезть через ограду и повесить замки на двери главного офиса, однако им помешали усиленные наряды полиции.

"Этой акцией мы хотим послать лидерам стран НАТО, которые соберутся на саммит альянса 20-21 мая в Чикаго, следующий сигнал: "Мы не хотим противоракетной обороны, мы не хотим солдат НАТО в Ливии или Афганистане, и мы не хотим опасное, бесполезное и незаконное ядерное оружие", - сказал РИА Новости представитель организаторов акции.