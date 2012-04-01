Католики отмечают Пальмовое воскресенье

Сегодня католики отмечают Цветоносное или Пальмовое воскресенье. Как сообщает Радио Ватикана, на площади Святого Петра в Ватикане в начале Богослужения, которое возглавил Папа Римский Бенедикт XVI, состоялось освящение пальмовых и оливковых веток и прошла торжественная процессия, напоминающая о въезде Спасителя в Иерусалим.

Затем началась Служба Божья, которая в латинском обряде имеет специальное название – «Служба Божья Страстей Господних». Во время нее читается Евангелие, рассказывающее о последней вечере Иисуса с учениками, об аресте, суде, распятии, смерти и погребении Иисуса Христа. Эта служба является введением в Великую Неделю.

Цветоносное воскресенье – это также день, когда на местном уровне отмечается Всемирный День молодежи. Поэтому площадь Святого Петра в Ватикане преимущественно была заполнена молодежью.

Богослужение завершилось молитвой «Ангел Господний» и Апостольским благословением.

У православных христиан вход Господний в Иерусалим называется Вербным воскресеньем и будет отмечаться в этом году 8 апреля.