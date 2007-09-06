Белоруссия будет добывать нефть в Иране

Белоруссия подписала с властями Ирана соглашение о добыче нефти на юге страны. Об этом говорится в сообщении, опубликованном сегодня Министерством нефти Ирана. По условиям соглашения, государственная компания "Белоруснефть" будет добывать нефть на месторождении Джофейр. Планируется, что в рамках проекта, оценивающегося в 450 млн долл. и состоящего из двух фаз, будет ежедневно добываться 40 тыс. барр. нефти. Условия соглашения будут выполнены в течение ближайших 24 месяцев, передает Reuters.

Напомним, что договоренность о сотрудничестве двух стран в разработке месторождения, которое находится на юге Ирана, была достигнута в ходе состоявшегося в мае с.г. официального визита в Белоруссию иранского президента Махмуда Ахмади Нежада. Тогда стороны договорились о развитии взаимодействия в нефтегазовой отрасли. Предусмотрены, в частности, создание нефтеперерабатывающих производств, разработка нефтяных и газовых месторождений, строительство подземных хранилищ в Иране с участием белорусской стороны.

РосБизнесКонсалтинг