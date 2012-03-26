Перед визитом Папы Римского на Кубу арестовали 70 диссидентов

На Кубе перед визитом в эту страну Папы Римского Бенедикта XVI были арестованы, по меньшей мере, 70 сторонников диссидентского движения.

Как сообщает радио «Свобода»,представители гражданской Комиссии по правам человека и вопросам национального примирения заявили, что задержания проводились в течение последних четырех дней в городе Сант-Яго-де-Куба с тем, чтобы не допустить проведения здесь демонстрации, приуроченной к визиту Бенедикта XVI.

Активисты отмечают, что среди арестованных оказались не менее 15 членов известной группы "Женщины в белом", которая объединяет жен и родственников политзаключенных.

Незадолго до намеченного на сегодня приезда Папы Римского на Кубу, в рамках турне по Латинской Америке, понтифик выступил с призывом к лидерам этой страны отказаться от марксизма как идеологической основы государства.