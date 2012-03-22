Генсек ООН признал, что без Украины в Кот-д’Ивуаре не справились бы

Генеральный секретарь ООН ПАН Ги Мун высоко оценивает вклад Украины в урегулирование ситуации в Кот-д’Ивуаре.

Как сообщили УНИАН в Департаменте прессы и информации Министерства обороны Украины, об этом он сказал, выступая на конференции в Джакарте.

Как отметил ПАН Ги Мун, в конце 2010 года в Кот-д’Ивуаре сложилась крайне напряженная ситуация после проведения президентских выборов.

«Мы должны были выступить на защиту гражданского населения в соответствии с мандатом Совета безопасности. И мы так поступили. Но мы не смогли бы справиться с ситуацией без вклада одного государства – Украины, которая предоставила нам три боевых вертолета в самый трудный момент», – отметил Генеральный секретарь ООН.

Он также добавил, что с помощью украинских экипажей вертолетов и поддержки французских сил удалось нейтрализовать тяжелое вооружение, которое могло быть использовано против населения Кот-д’Ивуара и миротворцев ООН.