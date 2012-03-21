Российские железнодорожники обвинили в аварии мариупольский завод

Заводской брак стал причиной схода с рельсов в среду в Приморье семи вагонов с нефтью, сообщили РИА Новости в пресс-службе Дальневосточной железной дороги (ДВЖД).

Сход с рельсов семи цистерн с нефтью грузового поезда на станции Ружино в Приморье произошел в среду в 6.27 местного времени. Жертв и пострадавших нет, угрозы экологии нет. В результате происшествия повреждены четыре ригельных опоры контактной сети, затруднена маневровая работа станции, движение приостановлено. Пригородный пассажирский поезд повышенной комфортности № 7010 Ружино - Сибирцево - Владивосток отправился с получасовой задержкой.

"Причина схода вагонов - излом боковой рамы тележки грузового вагона, изготовленной на украинском заводе ОАО "АзовЭлектроСталь"в 2010 году", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в 2011 году произошло 24 излома боковых рам, в том числе 14 случаев - по вине украинского ЧАО "АзовЭлектроСталь" (11 случаев) и украинского ПАО "Кременчугский сталелитейный завод" (три случая). Количество изломов боковых рам тележек грузовых вагонов в текущем году составило 12, в четырех из них - тележки "АзовЭлектроСтали", уточняет информагентство.