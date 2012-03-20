Европа пугает Лукашенко бойкотом хоккейного чемпионата в Беларуси

Единственным способом воздействия на Президента Александра Лукашенко может стать бойкот европейскими хоккейными клубами чемпионата мира по хоккею с шайбой, который должен пройти в Беларуси в 2014 году.

Об этом заявил журналистам в Москве докладчик Европарламента по РФ Ханнес СВОБОДА, передает РИА «Новости».

Беларусь готовится к проведению в 2014 году 78-го чемпионата мира по хоккею с шайбой.

Белорусско-европейские отношение обострились в конце февраля, когда Евросоюз, заявляющий об отсутствии демократии и нарушении прав человека в Беларуси, расширил санкции в отношении страны, а Минск в ответ на это рекомендовал послам Польши и ЕС покинуть страну для консультаций. Евросоюз отозвал всех послов стран ЕС, аккредитованных в Беларуси. При этом в конце марта Евросоюз планирует дальше рассматривать возможность расширения санкций в отношении Беларуси.

"Мы перепробовали все, что можно, - и дружеское расположение, и жесткие недружественные меры. Мы поддерживаем оппозиционные группы в Беларуси, но пока ничего не помогает", - сказал Х.СВОБОДА.

По его словам, напрашивается вывод, что единственно, что может заставить А.ЛУКАШЕНКО скорректировать политику, - это бойкот соревнований по хоккею с шайбой, потому что "это важно лично Президенту Беларуси".

"Если господин ЛУКАШЕНКО не поменяет своего поведения, то я буду выступать за то, чтобы европейские команды по хоккею с шайбой не участвовали в соревнованиях в Беларуси", - заявил Х.СВОБОДА.

Напомним, в мае прошлого года Президент Европарламента Ежи БУЗЕК обратился к руководству Международной федерации хоккея с шайбой (IIHF) с призывом перенести чемпионат мира 2014 года из Беларуси в другую страну, если белорусские власти не освободят всех политических заключенных.

В белорусских колониях отбывают наказание ряд оппонентов А.ЛУКАШЕНКО, в частности бывшие кандидаты на пост главы государства Николай СТАТКЕВИЧ и Андрей САННИКОВ, а также доверенное лицо одного из кандидатов - Дмитрий БОНДАРЕНКО.

Запад также резко осудил белорусские власти за казнь на прошлой неделе граждан Беларуси Дмитрия КОНОВАЛОВА и Владислава КОВАЛЕВА, осужденных за терроризм, в том числе за взрыв в минском метро 11 апреля 2011 года. Тогда погибли 15 человек, более 300 получили ранения, многие стали инвалидами. На суде Д.КОНОВАЛОВ признал вину в совершении ряда терактов, а В.КОВАЛЕВ признал вину в недонесении о готовящемся взрыве в метро, но при этом не признал свою вину в укрывательстве орудия совершения преступления и в соучастии во взрыве в метро.

Правозащитники неоднократно заявляли о многочисленных нестыковках во время следствия и судебного процесса, требуя пересмотра дела. В.КОВАЛЕВ подавал прошение о помиловании, а Д.КОНОВАЛОВ этого делать не стал. Президент А.ЛУКАШЕНКО помиловать осужденных отказался - в связи с "исключительной опасностью и тяжестью последствий для общества от совершенных преступлений".

Беларусь является единственной страной в Европе и СНГ, где практикуется смертная казнь.