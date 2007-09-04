Американцы остались лидерами по производительности труда

Международная организация труда (МОТ) опубликовала отчет, озаглавленный "Ключевые показатели рынка труда" (Key Indicators of the Labour Market). Как сообщается в отчете, первое место в мире по производительности труда занимают американцы.

Вклад каждого среднестатистического американца в валовый внутренний продукт составляет 63 тысячи 885 долларов в год. За США по этому показателю следует Ирландия (55 тысяч 986 долларов), Люксембург (55 тысяч 641 доллар), Бельгия (55 тысяч 235 долларов) и Франция (54 тысячи 609 долларов).

Кроме того, американцы проводят на работе больше времени, чем жители большинства других стран с развитой экономикой. За 2006 год каждый американец отработал в среднем 1804 часа. При этом количество часов, отработанных за 2006 год служащими в Бельгии, Дании, Франции, Германии, Голландии и Норвегии, не превысило 1600 часов.

Жители Южной Кореи, Бангладеш, Шри-Ланки, Китая, Малайзии и Таиланда отработали за 2006 год в среднем более 2200 часов, однако производительность труда в этих странах остается сравнительно низкой.

По среднему уровню почасового вклада служащих в ВВП на первом месте оказалась Норвегия. Жители этой страны прибавляют к ВВП 37,99 доллара в час. За ними следуют американцы (35,63 доллара в час) и французы (35,08 доллара в час).

Как следует из отчета, уровень производительности труда во многих странах вырос за последнее десятилетие. Однако разрыв между развитыми странами и большинством других остается значительным. Некоторые страны, в частности, Китай и другие государства Восточной Азии, быстро догоняют западные.

Лента.ру