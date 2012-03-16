Премьер Польши на «тройку с плюсом» оценил дороги к Евро-2012

Глава польского правительства Дональд ТУСК на «тройку с плюсом» оценил подготовку дорог к Евро-2012.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, по данным польских СМИ, об этом Д.ТУСК заявил сегодня в Варшаве.

По словам премьера, Польша не успеет к Евро-2012 ввести в эксплуатацию значительную часть новых дорог, которые раньше планировались построить к началу чемпионата.

"Мы уже точно знаем, что со многими инвестициями не успеем к Евро-2012, а планировали четыре года потому, что это будет возможно", - сказал Д.ТУСК в Сейме, слова которого приводит РАР.

По словам Д.ТУСКА, соответствующие службы не успеют подготовить дороги по объективным и субъективным причинам, среди которых "человеческий фактор", проблемы инвесторов, финансовый кризис та погодные условия.

Д.ТУСК отметил, что правительство берет на себя часть ответственности за нереализованные проекты по реконструкции дорог.

"Это уровень на 3+. Мы этого не скрываем", - сказал он.

Справка УНИАН. По последним данным, в Польше к Евро-2012, которое состоится в начале лета, не будут достроены автострады А1 и А4 и остается под вопросом введение в эксплуатацию автострады А2, которая должна соединить Берлин с Варшавой.

А4 является самой длинной польской автострадой и продолжением европейской международной дороги E40 и должна быть продолжена до границы с Украиной.

Польша оценивала расходы на подготовку к Евро-2012 в около 30 млрд. долларов, самая большая часть которых должна была быть направлена на развитие инфраструктуры, в первую очередь - дорог.