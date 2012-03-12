ООН: 800 миллионам человек в мире остро не хватает питьевой воды

По данным ООН, почти 800 миллионам человек в мире остро не хватает питьевой воды.

Как сообщает Русская служба Би-Би-Си, об этом идет речь в докладе ООН, представленном на Всемирном форуме по водным ресурсам, который начал свою работу сегодня в Марселе (Франция).

В докладе, в частности, отмечается, что в Азии проживает 60% населения земного шара, которое имеет доступ лишь к трети водных ресурсов планеты.

Проблема осложняется изменением климата, увеличением потребности в продуктах питания и средствах гигиены растущего населения планеты.

По оценкам экспертов, к 2050 году потребность в продовольствии вырастет на 70%. Глобальное потребление воды для нужд сельского хозяйства возрастет по меньшей мере на 19% и коснется почти 90% мировых ресурсов пресной воды.

Эксперты замечают, что эти цифры не окончательные, и потребность в воде может увеличиться еще сильнее.

Как сообщают ЮНИСЕФ и Всемирная организация здравоохранения, сейчас 89% мирового населения имеет доступ к питьевой воде, однако победу праздновать рано, поскольку почти 800 млн. человек (40% из них проживают в Африке южнее Сахары) по-прежнему вынуждены довольствоваться загрязненными источниками.

В то же время, данные ООН были поставлены под сомнение французской благотворительной организацией Solidarites International, которая считает, что без доступа к безопасной питьевой воде в мире остаются 1,9 млрд. человек, а не 783 млн., о которых говорит ООН.