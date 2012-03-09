Армения уже соответствует ключевым рекомендациям ЕС

Европейская комиссия готова начать переговоры с Арменией о зоне свободной торговли.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом заявил 6 марта после встречи с Президентом Армении Сержем САРСЯНОМ Президент Еврокомиссии Жозе Мануэль БАРРОЗУ.

“Мы сейчас готовы начать переговоры о глубокой и всесторонней зоне свободной торговли, что является неотъемлемой частью соглашения об ассоциации, переговоры о которой мы уже ведем”, - сказал Президент Еврокомиссии.

“Это в значительной степени результат усилий Армении соответствовать нашим “ключевым рекомендациям”, - добавил он.

По словам Президента Еврокомиссии, начало переговоров о зоне свободной торговли станет поворотным пунктом в торговых и экономических отношениях и предоставит новые возможности гражданам и бизнесу как Армении, так и Евросоюза.

Ж.БАРРОЗУ также заметил, что Армения должна продолжать реформы в сфере торговли и работать над достижением прозрачной, стабильной и предполагаемой бизнес-среды.

Президент Еврокомиссии подчеркнул важность соблюдения демократических принципов и ценностей Арменией и выразил надежду в продолжение необходимых реформ Президентом Армении.