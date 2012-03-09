Дефолт отложен: Греция достигла соглашения с кредиторами

Греция достигла соглашения с частным кредиторами. Как передает Reuters со ссылкой на представителей греческого правительства, на обмен греческих облигаций согласны более 75% инвесторов, а американский телеканал CNBC со ссылкой на аналогичный источник сообщил, что процент участия перевалил за 90%. Официальные заявления на этот счет ожидаются в пятницу днем.

Франс Пресс сообщило об участии в программе инвесторов, представляющих свыше 75% от более чем 200-миллиардного номинала облигаций, подлежащих реструктуризации. Эти инвесторы согласились на списание 53,5%, причем с учетом более длительного срока погашения и сниженного процента по купону реальный объем списания может составить до 75% от номинала. Таким образом, стране удастся избежать неконтролируемого дефолта, потери от которого для еврозоны оценивались в 1 триллион евро.



Обмен гособлигаций Греции, принадлежащих частному сектору, является неотъемлемой составляющей второй программы финансирования Греции со стороны еврозоны и Международного валютного фонда (МВФ) объемом 130 млрд евро.



Греция направила частным инвесторам официальное предложение об обмене бумаг 24 февраля и принимала ответы до 21:00 по центральноевропейскому времени 8 марта.

Банкам, страховым и инвестиционным компаниям и розничным инвесторам, которым принадлежит около 206 млрд евро греческого долга, предлагается вместо старых облигаций получить новые со сроками обращения от 11 до 30 лет и средневзвешенной ставкой купона 3,65% (ставка будет нарастать с первоначальных 2% до 4,3%), так что номинальная стоимость облигаций при обмене будет сокращена на 53,5%, а фактические потери инвесторов составят около 74% (исходя из так называемой чистой приведенной стоимости, или NPV), поясняет РосБизнесКонсалтинг.

Процент участия инвесторов важен, поскольку без достаточного числа инвесторов сделка не приведет к существенному снижению 360-миллиардного долга, от которого планируется списать около 100 миллиардов долга на руках частных инвесторов (остальной долг держат страны еврозоны и ЕЦБ).

Греция планировала при "явке" инвесторов выше 66%, но меньше 90-95% ввести в действие так называемую норму коллективного действия, которая позволяет де-факто принудить к обмену облигаций несогласное меньшинство держателей при согласии квалифицированного большинства. Однако если подтвердятся верхние оценки участия, принудительные меры могут не понадобиться, пишет РИА Новости.

Планируется, что обмен облигаций на 177 миллиардов евро, выпущенных по греческим законам, должен состояться 12 марта, в то время как в течение месяца будут обменены оставшиеся облигации, выпущенные в иностранных юрисдикциях. По ряду "иностранных"бумаг инвесторы могут попытаться собрать квалифицированное большинство, чтобы попытаться отбить попытки правительства Греции навязать им реструктуризацию. Афины в таком случае будут иметь несколько вариантов действий, включая полный и частичный дефолт по избранным облигациям, а также полную или частичную выплату по ним.