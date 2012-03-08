Сегодня к 22 часам Греция должна успеть договориться о списании долга

Четверг – последний день, когда частные инвесторы могут обменять греческие облигации, которые у них есть, на нове, простив три четверти долга Афин сообщает Тиждень со ссылкой на Euronews.

На это уже согласились 57% владельцев греческих бумаг. До 22 часа за Киевом Афинам необходимо согласие 75%. Тогда для остальных инвесторов списания долга станет обязательным.

“От успеваемости соглашения с частными инвесторами зависит, смогут ли банки возобновить кредитование реальной экономики”, – говорит Плато Монокрусос из афинского отделения Eurobank.

Соглашение с частными инвесторами должно сократить греческий долг на свыше 100 млрд евро. Его заключение является условием предоставления кредита от ЕС и МФВ в размере 130 млрд евро.

Если же списать долги перед частными инвесторами не удастся, Афинам угрожает дефолт. 20 марта – время платить по взятым ранее кредитам, а в бюджете денег на это нет.