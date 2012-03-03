КГБ раскопал, что у Брейвика в Беларуси была подруга Надя

Комитет государственной безопасности Беларуси подтверждает факт приезда в Минск норвежского террориста Андерса БРЕЙВИКА.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом сообщает Центр информации и общественных связей КГБ Беларуси.

«КГБ проводил проверочные мероприятия по поручению Генеральной прокуратуры Беларуси согласно запросу генерального прокурора Норвегии об оказании правовой помощи по уголовному делу в отношении гражданина этой страны А.БРЕЙВИКА», - говорится в сообщении ЦИОС КГБ Беларуси.

Было установлено, что А.БРЕЙВИК 4 марта 2005 года прибыл в национальный аэропорт «Минск» из аэропорта Вены рейсом ОS-687 с туристической целью. Покинул Беларусь 11 марта 2005 года рейсом LOT-706 в направлении аэропорта Варшавы.

«Проведенными проверочными мероприятиями подтверждено, что в другие отрезки времени А.БРЕЙВИК Беларусь не посещал. При этом учитывалась и возможность использования им измененных установочных данных, в том числе при пересечении границы Беларуси», - отметили в КГБ Беларуси.

Кроме того, согласно полученным данным, во время пребывания в Минске А.БРЕЙВИК контактировал с гражданкой Надеждой РУТКОВСКОЙ, проживавшей в тот период по улице Садовой микрорайона Уручье – бывшего военного городка Уручье.

«Это обстоятельство впоследствии стало поводом для измышлений по поводу посещения А.БРЕЙВИКОМ военной базы. В настоящее время Н.РУТКОВСКАЯ находится за пределами Беларуси. В феврале 2009 года она выехала в Германию. Сейчас, предположительно, проживает в США в Северной Каролине вместе с близкими родственниками», - отметили в КГБ Беларуси.

Также в запросе норвежской стороны была высказана просьба опросить гражданина Михаила РЕШЕТНИКОВА, который активно распространял информацию об обстоятельствах пребывания А.БРЕЙВИКА в Беларуси и, в частности, получить от него ответы на вопросы, встречался ли он с А.БРЕЙВИКОМ, что ему известно о поездках обвиняемого, было ли ему известно о планах, политических и религиозных убеждениях обвиняемого или группах, в которые он входил.

«Опрос М.РЕШЕТНИКОВА провести не удалось, поскольку с 2007 года он находится за пределами Беларуси и, предположительно, проживает в Испании. 28 сентября 2010 года М.РЕШЕТНИКОВ объявлен белорусскими органами внутренних дел в международный розыск в связи с признанием его обвиняемым в совершении в 2007 году преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 210 УК (хищение путем злоупотребления служебным положением в особо крупном размере), за присвоение крупной суммы финансовых средств одного из белорусских предприятий», - подчеркнули в КГБ Беларуси.

В ведомстве считают, что М.РЕШЕТНИКОВ начал умышленно распространять вымышленную и откровенно лживую информацию о Беларуси, пытаясь позиционировать себя политическим беженцем для скорейшего обретения иностранного гражданства.

«Этой непроверенной информацией воспользовались отдельные СМИ, в том числе интернет-сайт «Газета.ru» и телеканал НТВ, которые пытались сделать сенсацию из абсолютно недостоверных сведений, что, в свою очередь, может свидетельствовать о низком профессиональном уровне соответствующих корреспондентов», - заявили в КГБ Беларуси.

По результатам проверки КГБ подготовлен ответ, который направлен в Генеральную прокуратуру Беларуси для доведения до норвежской стороны.

Как сообщал УНИАН, 22 июля 2011 года в молодежном лагере на норвежском острове Утойя правый экстремист А.БРЕЙВИК убил 69 человек. В тот же день он организовал взрыв в правительственном квартале Осло, унесший жизни 8 человек. Также от действий А.БРЕЙВИКА пострадали более 150 человек.