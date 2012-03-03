ООН: преступления в Ливии совершали и Каддафи, и оппозиция

Военные преступления и преступления против человечности совершали обе стороны прошлогоднего конфликта в Ливии. К такому выводу, как сообщает Радио Свобода, пришла комиссия ООН по расследованию нарушений прав человека во время восстания в Ливии, в результате которого был свергнут режим полковника Муамара Каддафи, и к власти пришла вооруженная оппозиция.



В отчете комиссии, обнародованном в пятницу, утверждается, что войска, верные Каддафи, систематически совершали нападения на мирное население, несут ответственность за убийства, пытки и изнасилования. Бойцы оппозиции также допускали убийства без суда и пытки своих противников. В докладе отмечается, что противники Каддафи и сейчас продолжают совершать незаконные действия против тех, кто сражался на стороне павшего режима либо подозревается в этом.



Авиаудары НАТО, которые наносились с целью защиты гражданского населения Ливии от войск Каддафи, комиссия оценила как "точечные", направленные на то, чтобы по возможности избежать жертв среди мирных жителей.



Точные обстоятельства смерти бывшего ливийского диктатора, который был убит при попытке бегства из окруженного города Сирт в октябре, комиссии установить не удалось.

Доклад подготовлен комиссией под руководством канадского судьи Филиппа Кирша, созданной в феврале 2011 года для расследования преступлений, совершаемых в ходе вооруженного конфликта в Ливии. Журналисты ознакомились с черновым, официально не опубликованным вариантом документа, замечает Лента.ру.