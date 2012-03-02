Евросуд: в Украине не выполняются решения судов

Европейский суд по правам человека недоволен отказом Украины исполнять ряд решений национальных судов.

Об этом говорится в пресс-релизе, текст которого размещен на официальном сайте Евросуда.

Евросуд принял решение о возобновлении рассмотрения заявлений о неисполнении решений национальных судов.

В пресс-релизе отмечается, что Украина не принимает мер по ликвидации этой проблемы даже в случаях, когда есть пилотное решение об исполнении решений. В настоящее время на рассмотрении Евросуда находится около 2,5 тыс. аналогичных случаев.