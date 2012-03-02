Евросуд: в Украине не выполняются решения судов
23:25, 02 марта 2012Мир
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В пресс-релизе отмечается, что Украина не принимает мер по ликвидации этой проблемы даже когда есть пилотное решение
Европейский суд по правам человека недоволен отказом Украины исполнять ряд решений национальных судов.
Об этом говорится в пресс-релизе, текст которого размещен на официальном сайте Евросуда.
Евросуд принял решение о возобновлении рассмотрения заявлений о неисполнении решений национальных судов.
В пресс-релизе отмечается, что Украина не принимает мер по ликвидации этой проблемы даже в случаях, когда есть пилотное решение об исполнении решений. В настоящее время на рассмотрении Евросуда находится около 2,5 тыс. аналогичных случаев.
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