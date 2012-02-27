ЕС расширил «черный список» белорусских чиновников

Европейский Союз расширил список чиновников Беларуси, в отношении которых будут введены санкции.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом сообщает пресс-служба Совета ЕС.

Так, Совет глав МИД стран Евросоюза расширил список невъездных белорусских чиновников еще на 21 человека. В списке 19 чиновников судебной системы Беларуси и 2 милицейских чиновника. Фамилии пока не озвучивались, их обещают опубликовать завтра.

Как сообщал УНИАН, ранее на заседании 10 февраля Совет Евросоюза принял постановление, которое расширяет возможности применения санкций в отношении белорусских физических и юридических лиц, причастных к нарушениям основных прав и свобод.

Справка УНИАН. Политическое решение о визовых и экономических санкциях в отношении Беларуси было принято Советом ЕС еще 31 января 2011 года в Брюсселе, когда министры иностранных дел стран Евросоюза утвердили список белорусских чиновников, ответственных за нарушения прав человека в ходе президентской кампании 2010 года. Этим лицам запрещено посещать территорию ЕС, а их счета и имущество в странах ЕС должны быть заморожены.

Первоначально в списке было 158 имен. Впоследствии Совет ЕС неоднократно расширял этот перечень. До сегодняшнего решения въезд в ЕС был запрещен 210 белорусским чиновникам.