Поляки за несколько часов раскупили билеты на открытие стадиона в Варшаве

Все билеты на первый футбольный матч на Национальном стадионе в Варшаве, который примет церемонию открытия и пять матчей Евро-2012, были выкуплены за несколько часов открытой продажи в кассах арены.

Об этом сообщает сайт Информационного центра «Украина-2012» со ссылкой на официальный сайт Польского футбольного союза.

Футбольное открытие «Народового» стадиона состоится 29 февраля, когда на поле главной польской арены Евро-2012 сойдутся сборные Польши и Португалии.

С 30 января пропуска на встречу могли приобрести члены клуба болельщиков польской дружины, а 24 февраля в кассы стадиона поступили пропуска, которые остались. Их стоимость составила 60, 120 и 180 злотых (150, 300, 450 грн.).

Открытие Национального стадиона в Варшаве состоялось 29 января, а 11 февраля здесь планировалось проведение поединка за Суперкубок Польши между столичной «Легией» и краковской «Вислой», однако организаторы не получили разрешения на проведение матча.