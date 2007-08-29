Под завалами многоэтажного здания в Баку погибли семь человек
Как минимум 15 погребены под завалами
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Как сообщает Би-Би-Си, по данным предварительного расследования, вероятнее всего, здание в центральной части города рухнуло из-за нарушения правил строительства.
При обрушении пострадали несколько соседних многоэтажных жилых зданий, в них появились трещины. Жильцы из этих домов были эвакуированы.
По данным Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана, семь человек смогли спастись из рушащегося здания.
На месте обрушения всю ночь работали спасатели с собаками и тяжелой техникой для разборки завалов. Один из находившихся под завалами людей сумел связаться со спасателями по мобильному телефону.
Данные о том, сколько этажей было в строящемся здании, значительно разнятся: по разным источникам, их было от 12 до 17.
По данным государственного телеканала Азербайджана, этажей предполагалось 16, из них 12 были возведены к моменту обрушения. От него осталась лишь гора бетонных обломков и стальной арматуры.
По факту обрушения возбуждено уголовное дело и задержаны двое руководителей компании, которая вела строительство.
Баку переживает строительный бум, подпитываемый значительными доходами от экспорта нефти. Однако зачастую строительство ведется с нарушениями существующих норм и правил, что тем более опасно оттого, что город расположен в сейсмоопасной зоне.