Под завалами многоэтажного здания в Баку погибли семь человек

В результате обрушения многоэтажного здания в Баку погибли семь человек и еще как минимум 15 оказались погребены под завалами.

Как сообщает Би-Би-Си, по данным предварительного расследования, вероятнее всего, здание в центральной части города рухнуло из-за нарушения правил строительства.

При обрушении пострадали несколько соседних многоэтажных жилых зданий, в них появились трещины. Жильцы из этих домов были эвакуированы.

По данным Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана, семь человек смогли спастись из рушащегося здания.

На месте обрушения всю ночь работали спасатели с собаками и тяжелой техникой для разборки завалов. Один из находившихся под завалами людей сумел связаться со спасателями по мобильному телефону.

Данные о том, сколько этажей было в строящемся здании, значительно разнятся: по разным источникам, их было от 12 до 17.

По данным государственного телеканала Азербайджана, этажей предполагалось 16, из них 12 были возведены к моменту обрушения. От него осталась лишь гора бетонных обломков и стальной арматуры.

По факту обрушения возбуждено уголовное дело и задержаны двое руководителей компании, которая вела строительство.

Баку переживает строительный бум, подпитываемый значительными доходами от экспорта нефти. Однако зачастую строительство ведется с нарушениями существующих норм и правил, что тем более опасно оттого, что город расположен в сейсмоопасной зоне.