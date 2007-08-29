Отправить ребенка в школу в Испании стоит до 1,5 тысячи евро

Отправить ребенка в школу в Испании стоит в этом году от 211 до 1,5 тысячи евро в зависимости от учебного заведения, которое посещает ребенок, сообщил РИА Новости представитель Союза потребителей Испании (СПИ).

"В сумму расходов входит приобретение формы, учебников, проездных билетов, оплата школьных завтраков и учебы в частных учебных заведениях", - сказал сотрудник организации, защищающей интересы потребителей.

По его словам, "меньше всего придется тратить родителям, чьи дети посещают государственные школы (примерно 80% всех учащихся) и больше всего - родителям детей, обучающихся в частных учебных заведениях".

"На форму (носится лишь в частных школах) уходит от 270 до 517 евро; на школьные завтраки - от 2 до 6 евро в день, в зависимости от провинции, где находится школа, поскольку многие региональные власти субсидируют школьное питание, как и покупку учебников", - сказал собеседник агентства.

Обязательное обучение в Испании включает 6-летнее начальное и 4-летнее среднее образование. Школы подразделяются на государственные, где обучение бесплатное, частные, получающие дотации от государства, где с учеников взимается ежемесячная плата в размере 20-50 евро, и частные, не получающие дотации, где оплата может составлять до тысячи евро в месяц.

Начало учебного года в Испании не привязано к определенной дате. Обычно он начинается в середине сентября.