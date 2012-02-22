На Costa Concordia найдены тела еще восьми жертв

У побережья Италии в среду найдены тела восьми погибших при крушении 13 января круизного теплохода Costa Concordia.

Как сообщили итальянские власти, тела доставлены на побережье, начата процедура их опознания. Таким образом, число жертв катастрофы достигло 25-и, семь человек считаются пропавшими без вести, передает Радио Свобода.

Под следствием находятся капитан затонувшего судна Франческо Скеттино и его первый помощник. Привлечены к ответственности и несколько менеджеров компании Costa Crociere ("Коста крочьере"), владельца лайнера. Специалисты ведут откачку топлива из Costa Concordia, чтобы избежать экологической катастрофы.

Пока неизвестно, когда потерпевший крушение теплоход, лежащий на боку недалеко от берега, удастся переместить в более подходящее место.