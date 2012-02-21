В Москве задержали 20 оппозиционеров

В Москве задержаны 20 оппозиционеров за участие в несанкционированной акции возле здания российского Центризбиркома.

Об этом сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на пресс-службу Главного управления МВД по Москве.

"По последним данным, за попытку несанкционированной акции сотрудники полиции в Большом Черкасском переулке у здания ЦИК задержали 20 человек. Их доставляют в отделы полиции для составления протоколов об административном правонарушении", – заявили в пресс-службе.

Не согласованный с органами власти митинг попытались провести активисты оппозиционной "Другой России", выражая таким образом протест против "сфальсифицированных", по их мнению, уже сейчас президентских выборов. Активисты от оппозиции начали собираться на акцию с 19:00 по местному времени.

В "Другой России" ИТАР-ТАСС сообщили, что на акцию собрались около 30 активистов движения. "Почти все они задержаны, при этом полицейские при задержании вели себя жестко", – сказал собеседник агентства.