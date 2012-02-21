ВВС Польши и Израиля проведут совместные учения

Польша и Израиль в марте проведут совместные учения ВВС в пустыне Негев и над Красным морем, сообщает РИА Новости со ссылкой на польские и израильские СМИ.

По этим данным, с польской стороны учениях примут участие истребители F-16, с израильской - "красная эскадрилья", которая изображает самолеты противника. Учения планировались заранее, однако польская сторона не хотела объявлять о планах, сообщает издание. Программа учений предусматривает отработку авианалетов, навыков навигации и воздушные бои. Ранее Израиль провел подобные учения с ВВС Греции и Италии.