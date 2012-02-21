ВВС Польши и Израиля проведут совместные учения
01:47, 21 февраля 2012Мир
1104 0
"Красная эскадрилья" будет противником
Польша и Израиль в марте проведут совместные учения ВВС в пустыне Негев и над Красным морем, сообщает РИА Новости со ссылкой на польские и израильские СМИ.
По этим данным, с польской стороны учениях примут участие истребители F-16, с израильской - "красная эскадрилья", которая изображает самолеты противника.
Учения планировались заранее, однако польская сторона не хотела объявлять о планах, сообщает издание.
Программа учений предусматривает отработку авианалетов, навыков навигации и воздушные бои.
Ранее Израиль провел подобные учения с ВВС Греции и Италии.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter