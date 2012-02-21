Украинские военные в Конго принимают грузы, строят лагерь и едят у соседей

В международный аэропорт Энтеббе Республики Уганда самолетом Ан-124-100М “Руслан” 19 февраля доставлены 2 украинских миротворца и 90 тонн военного груза.

Этим завершен третий этап передислокации личного состава и техники 18-го отдельного вертолетного отряда ВС Украины для выполнения задач Миссии ООН по стабилизации в Демократической Республике Конго, сообщили УНИАН в Департаменте прессы и связей со СМИ Министерства обороны.

Таким образом, отметили в ведомстве, 40 военнослужащих, 23 единицы автомобильной и специальной техники и более 210 тонн технического и тылового имущества украинского миротворческого контингента доставлены в Конго самолетами авиакомпании “Авиалинии Антонова”. Передислокацию остального личного состава и техники планируется осуществить в ходе следующих этапов воздушным и морским транспортом.

Сейчас украинцы обустраивают свой базовый лагерь, который имеет название “Фокулярий кемп” и дислоцируется в городе Гома недалеко от международного аэропорта “Де-Гома”, отметили в Минобороны. Командование отряда провело рекогносцировку лагеря, его территория разграничена на техническую, хозяйственную и жилую зоны. На территории лагеря расположены итальянские сборные жилые модули, в которых будут жить наши миротворцы. Специальные помещения выделены для подготовки и инструктажа экипажей. Все они оборудованы системами кондиционирования.

На этапе обустройства лагеря украинские миротворцы питаются в столовой уругвайского контингента, расположенной рядом. Впоследствии на территории украинского контингента будет развернут автономный пункт питания.

Оперативная обстановка в районе расположения украинских миротворцев стабильная и контролируемая.

Как сообщалось, 22 декабря 2011 года Верховная Рада одобрила закон о направлении украинского миротворческого контингента в Конго.

Задачи украинского миротворческого контингента в Конго будут заключаться в ведении воздушной разведки, наблюдении, проведении мероприятий сдерживания и огневой поддержки наземных сил, обеспечении действий войск Миссии ООН, в том числе поисково-спасательных операций и сопровождении доставки гуманитарных грузов.

В 1997-1999 годах в Конго продолжалась ожесточенная гражданская война. С тех пор в стране время от времени возникают межплеменные кровавые столкновения.