МИД Канады подтвердил квалификацию врачей, которых прислали к Тимошенко

Министерство иностранных дел Канады подтверждает высокую квалификацию канадских врачей, которые обследовали экс-премьер-министра Украины Юлию ТИМОШЕНКО в Качановской колонии.

Как заявил радио «Свобода» представитель министра иностранных дел Канады Джона БЕРДА Жозеф ЛЯВУА, трое канадских специалистов, которые в составе медицинской комиссии обследовали Ю.ТИМОШЕНКО, являются опытными и высококвалифицированными врачами-практиками.

По словам Ж.ЛЯВУА, эти врачи провели свое обследование Ю.ТИМОШЕНКО по самым высоким медицинским стандартам, особенно что касается их объективности и этики.

Отрасли, в которых специализируются эти канадские врачи, дополняют специализацию немецких терапевтов-членов комиссии, сказал представитель МИД Канады.

Кроме того, он обратил внимание, что заключения канадской группы врачей являются результатом независимой оценки, и с ними ознакомили всех членов медицинской комиссии с разрешения самой Ю.ТИМОШЕНКО.

Ж.ЛЯВУА заверил, что ни при каких обстоятельствах на эти заключения не повлияли какие-то внешние факторы.

Как сообщалось, 16 февраля Министерство здравоохранения Украины в своем заявлении обратило внимание на то, что, если Германия направила в состав смешанной комиссии «известных профильных специалистов с безоговорочной репутацией и профессорскими степенями», то канадская часть комиссии «формировалась по инициативе украинской общины в этой стране, и в результате была организована из двух семейных врачей и одного гинеколога».

Еще резче высказался народный депутат из Партии регионов Вадим КОЛЕСНИЧЕНКО, который считает, что Канада направила на обследование Ю.ТИМОШЕНКО участковых врачей.