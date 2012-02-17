Литва добивается включения в НАТО своего Центра энергобезопасности

Литва и Польша будут координировать свои позиции по реализации проекта НАТО по развертыванию системы противоракетной обороны (ПРО) в Европе.

Как сообщает ИТАР-ТАСС, такая договоренность была достигнута в ходе двусторонней встречи президентов Литвы Дали ГРИБАУСКАЙТЕ и Польши Бронислава КОМОРОВСКОГО, который находился в литовской столице по случаю отмечавшегося Дня восстановления государства.

Пресс-служба президента Литвы сообщила, что лидеры двух стран договорились о том, что Вильнюс и Варшава "будут координировать свои позиции по вопросам политики безопасности и противоракетной обороны в ходе подготовки к встрече НАТО на высшем уровне в Чикаго".

Также Д.ГРИБАУСКАЙТЕ предложила Польше присоединиться к деятельности учрежденного в Литве Центра энергетической безопасности, цель которого – способствовать обеспечению общей энергетической безопасности членов НАТО и принципов "умной обороны". Вильнюс добивается включения этого Центра энергобезопасности в структуры Североатлантического альянса.

Кроме того, главы государств обсудили вопросы двустороннего сотрудничества и, как отметила литовский лидер, "решили на высшем уровне лично содействовать реализации проектов соединения газовых и электроэнергетических сетей двух стран". До сих пор энергосети и газовые магистрали Литвы интегрированы лишь в восточном направлении. В настоящее время идут подготовительные работы по их смычке с сетями Польши, что дало бы Литве энергетический выход на Западную Европу.