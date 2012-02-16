Европарламент призывает Россию гарантировать честные выборы

Крупнейшая фракция Европарламента - "Европейская народная партия" (ЕНП) - предложила проект резолюции, в котором содержится призыв к властям РФ гарантировать проведение свободных и демократических выборов в марте.

Как передает РИА «Новости», ожидается, что 16 февраля на пленарной сессии в Страсбурге европарламентарии одобрят "Резолюцию Парламента по предстоящим президентским выборам 4 марта 2012 года в России и результатам выборов в Госдуму 4 декабря 2011 года".

Свои предложения по тексту документа представили политические фракции Европарламента.

Выражая обеспокоенность по поводу отказа лидеру "Яблоко" Григорию ЯВЛИНСКОМУ в регистрации кандидатом в Президента РФ, представители ЕНП в Европарламенте предложили призвать правительство РФ разработать "пакет законодательных предложений по созданию подлинно демократической политической системы, включающих реформы по облегчению правил регистрации политических партий и кандидатов в Президенты". Кроме того, фракция правоцентристов призывает российские власти обеспечить "достаточное и эффективное наблюдение за выборами в соответствии с нормами ОБСЕ/БДИПЧ и Совета Европы, а также воздержаться от любого вмешательства по отношению к международным, национальным и местным наблюдателям до и в процессе выборов".

Вторая по численности фракция Европарламента - европейских социалистов и демократов, со своей стороны, предложила включить в текст резолюции ассамблеи по России призыв к Москве не препятствовать одобрению Советом Безопасности ООН предложения Лиги арабских государств (ЛАГ) об отправке международной миротворческой миссии в Сирию.

"Россия должна серьезно подумать о своей роли в поддержании мира и международной безопасности", - говорится в проекте резолюции, подготовленном европейскими социалистами.

Выборы Президента России пройдут 4 марта. В качестве кандидатов зарегистрированы лидеры четырех парламентских партий: Владимир ПУТИН от "Единой России", Геннадий ЗЮГАНОВ от КПРФ, Сергей МИРОНОВ от "Справедливой России" и Владимир ЖИРИНОВСКИЙ от ЛДПР, а также самовыдвиженец - миллиардер Михаил ПРОХОРОВ.