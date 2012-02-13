Путин предложил увеличить население и повысить стипендии

Кандидат в президенты России премьер-министр Владимир Путин в своей статье, написанной для "Комсомольской правды", озвучил меры, исполнение которых сможет в обозримом будущем увеличить население России до 154 миллионов человек.

Статья "Строительство справедливости. Социальная политика для России" опубликована на сайте издания.

Путин предлагает уже с 1 сентября оплату труда преподавателей государственных вузов повысить до средней по региону, а в 2013-2018 годах заработок профессоров и преподавателей вузов должен составить 200% от среднего по экономике региона. Этот же ориентир предложен для врачей.

Другая инициатива премьера - воссоздать рабочую аристократию. К 2020 году она должна составить не менее трети квалифицированных работников (около 10 миллионов человек), считает он.

В тех регионах, где существуют негативные демографические тенденции, премьер предлагает выплачивать семьям специальное пособие при рождении третьего и последующих детей до достижения ими трехлетнего возраста. "Конкретно - это будет означать прибавку около 7000 рублей в месяц", - говорится в статье.

Среди первоочередных задач: в течение четырех лет ликвидировать очереди в детсады.

Путин еще раз подчеркнул, что он против повышения пенсионного возраста, но предлагает льготы тем, кто добровольно отсрочит свой выход на пенсию

Касаясь темы студенчества, Путин предлагает повысить стипендию на 5 тысяч рублей в месяц.

Премьер считает, что России нужны телеканалы, посвященные классической музыке, театру, изобразительному искусству, архитектуре, а также литературный, исторический и каналы с детской классикой.

Говоря об обеспечении населения жильем, премьер предлагает ряд мер по избавлению от коррупционной нагрузки и бюрократических схем при строительстве жилья. Эта программа позволит снизить цены на жилье не менее чем на 20%, а местами - на 30%, считает Путин.

Если удастся реализовать стратегию народосбережения, то к 2050 году население страны увеличится до 154 миллионов человек, уверен Путин. В противном, инерционном варианте, население страны к этому же времени уменьшится с нынешних 142 миллионов до 107 миллионов.

Это пятая программная статья Путина, напоминает РИА Новости.

Четыре предыдущие статьи также выходили по понедельникам. Первая из них - "Россия сосредотачивается - вызовы, на которые мы должны ответить" - была вступительной частью предвыборной программы Путина; глава правительства пояснил, почему дал согласие баллотироваться в 2012 году на пост президента, изложил свои взгляды на основные проблемы, стоящие перед государством. Вторую статью Путин посвятил национальному вопросу, третью - экономическим, четвертую - демократии и государственному строительству. Статьи Путина публиковали газеты "Известия", "Независимая газета", "Ведомости", "Коммерсант"и сайт putin2012.ru.