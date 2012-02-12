Премьер Греции: мы на пороге краха

Премьер-министр Греции Лукас Пападимос в телеобращении в субботу призвал сограждан поддержать кредитное соглашение с ЕС, сообщает РИА Новости.

По его словам, принятие соглашения, запланированное на воскресенье в парламенте страны, позволит Греции получить 130-миллиардное финансирование ЕС и МВФ и списать до 100 миллиардов долга перед частными кредиторами, в противном случае страну ждет банкротство.

"Мы одном в шаге от нулевой отметки", - сказал Пападимос.

По его словам, новой экономической программе нет альтернативы.

"Экономическая программа, внесенная в парламент, и финансовая поддержка, которая будет ее сопровождать, являются необходимыми предпосылками, чтобы спасти наиболее важные завоевания последних десятилетий и обеспечить Греции место среди развитых стран Европы и в еврозоне. Это абсолютно необходимо, чтобы обеспечить наши национальные интересы", - сказал Пападимос.

Премьер заявил, что дефолт по 360-миллиардному долгу станет для Греции настоящей катастрофой.

"Некоторые говорят: банкротство лучше, чем такая экономическая программа, которая включает болезненные меры. Те, кто утверждает что-либо подобное, глубоко заблуждаются или занимаются опасной демагогией. Неконтролируемое банкротство ввергло бы нашу страну в катастрофическую ситуацию, создало бы условия для неконтролируемого экономического хаоса и социального взрыва", - сказал Пападимос.

Премьер в мрачных тонах описал ситуацию, которая может сложиться в стране после дефолта. В частности, по его словам, государство не сможет платить зарплаты и пенсии, обеспечивать работу больниц и школ. "Мы по-прежнему имеем первичный дефицит свыше 5 миллиардов евро. Таким образом, доходов государства недостаточно, чтобы покрыть расходы, даже если бы мы прекратили обслуживать долг", - пояснил премьер.

Возможный дефолт лишит греков доступа к импорту, включая лекарства и топливо, продолжил Пападимос. Государственный и частный сектор потеряют доступ к заимствованиям, отсутствие ликвидности приведет к массовому банкротству предприятий и, как следствие, к росту безработицы, которая уже превысила 20%. Уровень жизни резко упадет, а экономика страны окажется в периоде долгой рецессии, которая будет сопровождаться бедностью и безработицей, сказал Пападимос. Как следствие, Греции рано или поздно пришлось бы выйти из еврозоны, уточнил он.

"Цена, которую имеет для общества данная экономическая программа, ограничена по сравнению с экономической и социальной катастрофой, которая бы последовала, если мы ее не примем", - заключил Пападимос.

Как ожидается, кредитное соглашение будет рассмотрено и принято в парламенте страны в ночь на понедельник.