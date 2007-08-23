В Москве прошли мероприятия по случаю годовщины Независимости Украины

Сегодня в Москве состоялись мероприятия по случаю 16-й годовщины Независимости Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства иностранных дел, Посол Украины в Российской Федерации Олег ДЁМИН и сотрудники дипломатического учреждения возложили венки и цветы к памятникам Тарасу Шевченко и Лесе Украинки, доске выдающемуся политику и историку Михаилу Грушевскому, почтили память выдающихся украинских кинорежиссеров Александра Довженко, Сергея Бондарчука, писателей Николая Гоголя и Николая Островского, летчика Ивана Кожедуба, певца Ивана Козловского и других.

В этот же день сотрудники Посольства посетили место захоронения гетмана Украины Петра Дорошенко в с. Ярополец Волоколамского района и почтили память выдающегося политического деятеля Украины XVII века. Был также провозглашен Указ Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО, согласно которому за весомый личный вклад в укрепление авторитета Украины в мире, популяризацию ее исторического и современного достояния и по случаю 16-й годовщины Независимости заведующая Краеведческим музеем в с. Ярополец Московской области, гражданка Российской Федерации Антонина КОЖЕМЯКО награждена орденом княгини Ольги ІІІ степени.

А.КОЖЕМЯКО сохранила для потомков единственный прижизненный бюст гетмана П.Дорошенко работы известного немецкого скульптора XVIII века О.Триппеля и на его основе создала народный музей.

Также в Культурном центре Украины в Москве состоится торжественный вечер и праздничный концерт, посвященные Дню Независимости Украины.