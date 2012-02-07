Правительство Греции согласилось сократить еще 15 тысяч рабочих мест

Правительство Греции согласилось с требованием международных кредиторов – сократить в этом году в госсекторе 15 тысяч рабочих мест, передает Радио Свобода.



Как сообщил в понедельник вечером премьер-министр Греции Лукас Пападимос, переговоры с представителями Евросоюза и Международного валютного фонда идут непросто и еще не приблизились к завершению. Их тема – условия предоставления Афинам нового пакета финансовой помощи ЕС и МВФ на сумму в 130 миллиардов долларов.

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Николя Саркози в понедельник вновь призвали Грецию как можно скорее принять условия кредиторов.

В случае, если Греция, попавшая в острый долговой кризис, не получит помощи до середины марта, ей может грозить дефолт, что крайне негативно отразится на состоянии дел в еврозоне.