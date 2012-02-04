Госсекретарь США: с Россией невозможно конструктивно работать

Госсекретарь США Хиллари Клинтон заявила о невозможности конструктивной работы с Россией по вопросу составления сирийской резолюции. В субботу вечером Россия и Китай заблокировали принятие резолюции в СБ ООН, воспользовавшись правом вето.

"Я думала, что будут возможности для нахождения компромисса, даже в этот последний момент, я предложила работать в конструктивной манере. Это оказалось невозможным", - сказала Клинтон журналистам в Мюнхене.

Проект резолюции был составлен 2 февраля и призван, по словам ее авторов, остановить насилие в Сирии, где с марта 2011 года продолжаются столкновения оппозиции и властей. По данным ООН, за время конфликта в стране погибло свыше 5 тысяч человек.

Уже второй раз Россия и Китай, как постоянные члены СБ ООН, не пропускают резолюцию по Сирии, замечает РИА Новости. В первый раз это произошло в октябре 2011 года.

В Москве и Пекине опасаются повторения в Сирии ливийского сценария, где при санкционированной ООН поддержке войск НАТО и с разрешения СБ оппозиция смогла свергнуть режим Муамара Каддафи.

Нынешний проект резолюции исключает применение силы против Сирии.