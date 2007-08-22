Грузия снова обвинила Россию в нарушении воздушного пространства

Министерство иностранных дел Грузии утверждает, что воздушное пространство страны 21 августа было нарушено со стороны России, и обратился в МИД РФ с нотой протеста, сообщает агентство Новости-Грузия.

"21 августа в 18.46-18.49 ПВО Грузии дважды зафиксировали факт нарушения госграницы летательным аппаратом и вторжение в воздушное пространство со стороны России у села Омаришара в Верхней Абхазии", - говорится в сообщении МИД Грузии, которое приводит агентство.

Согласно сообщению, летательный аппарат, тип которого не указывается, углубился на 5 километров. Его скорость составляла 470-490 километров в час.

МИД Грузии потребовал немедленного разъяснения по этому факту от российской стороны.

Как сообщал УНИАН, по утверждению грузинской стороны, 6 августа два самолета с российскими опознавательными знаками вторглись в воздушное пространство Грузии и выпустили ракету по РЛС в районе города Гори.

По данным миротворцев в зоне грузино-осетинского конфликта, самолет залетел с территории Грузии и туда же вернулся.

Руководство Генштаба Вооруженных сил России отрицает факт каких-либо полетов российских летательных аппаратов в указанное время в воздушном пространстве, прилегающем к территории Грузии.